Tra musica e scienza con «In armonia» di Emiliano Toso: la presentazione del libro al GdB

Cosa accade se arte e scienza si incontrato? È quello di cui racconta Emiliano Toso, lo scienziato-musicista, nel suo «In armonia»: un volume che lo scrittore stesso ha definito «Un viaggio alla scoperta del sorprendente legame tra musica e le nostre cellule» e che sarà presentato da Toso martedi 21 marzo alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22) durante l'incontro: «In armonia. Di e con Emiliano Toso». Sono aperte le iscrizioni sul canale di Sala Libretti (fino a esaurimento posti disponibili).

L'autore

Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista compositore a 432Hz. Nel 2013 ha unito la scienza alla sua passione per la musica e ha dato vita al progetto «Translational Music, un mare di cellule sotto un cielo di musica». Toso è stato il primo al mondo a suonare con un pianoforte a coda accordato a 432Hz durante un’operazione chirurgica. Viene invitato come relatore e musicista compositore in eventi internazionali che uniscono scienza, arte e spiritualità. Le sue composizioni sono utilizzate in ambienti sanitari, educativi, assistenziali e di benessere di tutto il mondo.

Il libro «In armonia» di Emiliano Toso

L'incontro

All'appuntamento di martedi 21 marzo, alle testimonianze di coloro che applicano le musiche dello scienziato-musicista negli ambienti ospedalieri, educativi, curativi e assistenziali, si aggiungerà anche il punto sui risultati di alcune ricerche universitarie già concluse ed altre in partenza, condotte con il sistema di trasduzione Mami Voice. L'obiettivo? Testare in laboratorio l’effetto della musica sul benessere cellulare.

Partecipano all'appuntamento: Emiliano Toso, autore del libro edito da Mondadori; Giuseppe Concheri con Giovanni Bertoldo della facoltà di agraria dell’Università di Padova; Gaetano Chirico, già primario della patologia neonatale del Civile di Brescia e Alfredo Bigogno, presidente dell’Associazione Mami Voice ed ideatore del sistema di trasmissione vibrazionale. Modera l'incontro Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

La presentazione è aperta al pubblico, previa iscrizione sul canale di Sala Libretti (posti limitati). L'incontro sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul nostro sito. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 030.3790212.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it