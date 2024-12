Tra libro e messaggio, la presentazione de «La borsa delle donne» al GdB

Assistiamo a troppi episodi di violenza che non possono lasciarci indifferenti. Stalking, molestie, maltrattamenti e femminicidi sono all’ordine del giorno e il primo modo per contrastarli è sensibilizzare sul tema sfruttando la forza della parola per dare un aiuto concreto. A tal proposito è nato il progetto «La borsa delle donne», che sarà presentato martedì 10 dicembre alle 17.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città). Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Il progetto editoriale e sociale nasce su iniziativa di Emozioni Franciacorta, ed è curato dal giornalista e autore Adriano Baffelli, che intende far riflettere il lettore sull’universo femminile, sulle sue conquiste e difficoltà, grazie alle testimonianze di figure di primo piano di vari mondi e settori professionali e sociali, proponendosi come strumento per costruire confronti, dibattiti, partecipazione.

L’incontro

Durante l’incontro, sarà presentato il volume «La borsa delle donne» e il messaggio culturale che veicola per sensibilizzare sulla parità di genere e contro la violenza sulle donne, sostenendo le attività del Centro AntiViolenza Casa delle Donne di Brescia.

Intervengono: Adriano Baffelli, autore del libro «La borsa delle donne» e Nunzia Vallini, direttore Giornale di Brescia.

La presentazione è aperta al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti, via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o al numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L'appuntamento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB.