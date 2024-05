Sla, corsi di formazione gratuiti all’assistenza familiare: la presentazione al GdB

Per Aisla Brescia – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – e Rotary Brescia Moretto si apre una nuova sfida: quella dei percorsi formativi gratuiti per diventare assistenti familiari. L’iniziativa sarà presentata mercoledì 8 maggio alle 11.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22) durante l’incontro «Sla, impegno e solidarietà che si rinnovano». Per partecipare iscriversi sul portale di Sala Libretti.

Corsi gratuiti

Quello di Aisla Brescia e Rotary Brescia Moretto, insieme da 16 anni, è un percorso a tappe che ha donato sostegni concreti alla lotta alla Sla e ai familiari dei malati. Il prossimo obiettivo è quello della formazione con corsi gratuiti per «Specializzati in altruismo, il lavoro più bello che ci sia».

L’appuntamento

Apre la presentazione del progetto Paolo Marchiori, presidente Aisla Brescia (in collegamento). Coordina l’incontro Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

L'evento è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti, scrivendo una mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamando il numero 030.3790212 (posti in sala limitati). Per consentire la massima partecipazione anche ai pazienti che non possono presenziare, sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sul sito del GdB.