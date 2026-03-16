Le sfide dell’acqua tra clima e città: l’incontro al GdB

La disponibilità di acqua è sempre più legata ai cambiamenti climatici, alla riduzione delle risorse naturali e alla crescita dei consumi. Una sfida che riguarda da vicino città, imprese e cittadini e che richiede nuove strategie e maggiore consapevolezza.

Venerdì 27 marzo 2026 alle 17, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), è in programma l’incontro «Le grandi sfide dell’acqua: clima, ghiacciai e futuro delle città». Per partecipare è necessario prenotarsi su Sala Libretti (posti limitati).

Il tema

«Non c’è futuro senz’acqua. Ma in futuro avremo sempre meno acqua disponibile». È da questa consapevolezza che prende avvio la riflessione proposta dall’incontro, dedicato a una risorsa sempre più strategica non solo per i consumi domestici, ma anche per le esigenze delle imprese.

Secondo le analisi più recenti, viviamo ormai in una condizione di siccità strutturale: solo nel 2022 sono andati persi circa 36 miliardi di metri cubi di risorsa idrica, tra falde e ghiacciai, un volume pari a sessanta volte il lago Trasimeno. Allo stesso tempo, eventi estremi come precipitazioni torrenziali sempre più frequenti rappresentano l’altra faccia dello stesso fenomeno.

L’acqua è dunque un bene a rischio, come evidenziato anche dall’Onu. A fronte di consumi tra i più elevati in Europa, il sistema di distribuzione nazionale registra dispersioni significative, che rendono ancora più urgente un cambio di passo nella gestione della risorsa.

L’incontro propone un confronto sulle azioni necessarie per garantire qualità e disponibilità dell’acqua nel tempo: dai grandi investimenti in infrastrutture più efficienti fino ai comportamenti quotidiani orientati alla riduzione degli sprechi.

Chi interviene

Intervengono: Camilla Bianchi, assessora all’Ambiente del Comune di Brescia; Tullio Montagnoli, amministratore delegato di A2A Ciclo Idrico; Riccardo Scotti, responsabile scientifico del Servizio Glaciologico Lombardo.

Modera l’incontro Giorgio Bardaglio, vicedirettore del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico. Per partecipare in presenza è necessaria la prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati).

L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni: scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamare lo 030.3790212.