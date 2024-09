Quattro defibrillatori in dono da «Noi per Brescia»: venerdì 6 settembre la consegna al GdB

L’associazione «Noi per Brescia» donerà quattro defibrillatori ad altrettante realtà cittadine grazie al ricavato della manifestazione «Brescia in fermento» svoltasi a fine agosto. La consegna degli strumenti salva vita si terrà venerdì 6 settembre alle 10.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi qui (posti limitati).

All’appuntamento saranno presenti: Valter Muchetti, assessore del Comune di Brescia ai Lavori Pubblici, alla Sicurezza e alla Polizia locale, alla Protezione civile e alla Partecipazione; Gianluigi Lussana e Michela Paroni, presidente e vicepresidente dell’associazione «Noi per Brescia» e il Tenente Colonnello Davide Maghini, responsabile del Reparto Attività Territoriali di Brescia (ex Distretto Militare).

Chi riceverà i defibrillatori

Il prezioso strumento salva vita sarà donato all’Associazione Ana (sede di Brescia), con il presidente Enzo Rizzi; all’Associazione Protezione Civile Gruppo Cinofili Leonessa di Brescia, con la presidente Silvana Dusi; alla Croce Blu di Brescia, con il tesoriere Corrado Lancini; all’Archivio di Stato di Brescia, con la direttrice dott.ssa Debora Piroli.

Coordina l’evento il direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti, via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o al numero 0303790212 (posti in sala limitati, iscrizione obbligatoria). È possibile seguire l’appuntamento anche in diretta steaming sul sito del GdB.