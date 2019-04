Per una rinascita europea, rimettere al centro cultura e lavoro

L’Unione europea in questo momento storico ha bisogno di un suo nuovo Rinascimento: uno slancio che rimetta al centro del dibattito pubblico e politico in tutti i Paesi della Ue la persona, il lavoro, la cultura, la scienza.

Il progetto di ripensare l’Europa con argomenti e occhi nuovi sarà al centro dell'appuntamento del 26 aprile in sala Libretti, in cui interverranno con il presidente della Commissione Economica e Sociale Europea, Luca Jahier, le realtà associative e lavorative coinvolte nella Campagna Brescia Europea. Tra i relatori Alessandro Ferrari (Coldiretti), Eugenio Massetti (Confartigianato), Valeria Negrini (Federsolidarietà), Alberto Pluda (Cisl) e Roberto Zini (Associazione Industriale Bresciana). Modererà l'incontro il vicedirettore del nostro giornale Gabriele Colleoni.

Perché l'Unione torni ad essere considerata dai cittadini un’opportunità per tutti e di tutti, e l'impegno comune in un progetto condiviso di futuro.

Per partecipare all’incontro in programma il 26 aprile alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22) è richiesta la prenotazione al numero 030.3790212 o all’indirizzo e-mail salalibretti@giornaledibrescia.it. Il convegno sarà trasmesso anche in streaming sul sito del GdB.

