Per un percorso museale inclusivo: la presentazione di «Accessibilarte» al GdB

Rendere l'arte accessibile a tutti. È così che si può riassumere «Accessibilarte», il nuovo progetto del Museo Diocesano di Brescia (via Gasparo da Salò in città) per rendere il proprio percorso museale accessibile a ipovedenti e non vedenti. Il lavoro sarà presentato martedì 10 settembre alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città). Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi qui (posti limitati).

«Accessibilarte» è una delle novità di «Tutto ha senso», il progetto nato per promuovere nuove modalità di fruizione dell’arte al museo in centro storico. Nel concreto, il percorso si arricchirà di tavole tattili dedicate alle diverse sezioni della collezione del museo e di modelli tridimensionali.

Il lavoro acquisisce anche connotazione scientifica grazie allo studio e al coordinamento dei lavori da parte del Dipartimento d’Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università degli Studi di Brescia. A sostegno dell’iniziativa, fin dall’inizio, invece, c'è la «Famiglia Puma Trust», un charity trust focalizzato sull’inclusione dei non vedenti.

L’appuntamento

Intervengono all’incontro: Ivana Passamani, docente ordinario presso il Dicatam – dipartimento di ingegneria civile ambiente territorio architettura e matematica dell'università degli studi di Brescia, responsabile scientifico del progetto congiunto col museo diocesano; Diana Palomba, referente di Famiglia Puma Trust, charity sostenitrice del progetto; Nicoletta Bontempi, presidente del Museo Diocesano.

Coordina l'incontro Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

Come partecipare

La presentazione di «Accessibilarte» è aperta al pubblico. Per partecipare è necessario sul portale di Sala Libretti, al numero 030.3790212 o via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it (prenotazione obbligatoria, posti in sala limitati).

L’incontro può essere seguito anche in diretta streaming sul sito del GdB.