Giornale di Brescia
Abbonati
Sala Libretti

Disabilità e inclusione con la ministra Locatelli: la diretta sul GdB

La ministra sarà intervistata sui temi della riforma, del sostegno ai caregiver e dei progetti per promuovere autonomia e partecipazione. Lunedì 27 aprile alle 11.30 in Sala Libretti del Giornale di Brescia
La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli
La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli
AA

Riforma della disabilità, sostegno ai caregiver e percorsi per promuovere indipendenza, lavoro e tempo ricreativo delle persone con disabilità saranno al centro di «A colloquio con la ministra Locatelli», l’incontro in programma lunedì 27 aprile 2026 alle 11.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città). L'evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.

I temi

L’appuntamento offre un’occasione di approfondimento su alcune delle questioni centrali che riguardano il mondo della disabilità, a partire dalla riforma in corso e dagli strumenti di supporto per le famiglie e i caregiver. Al centro anche i progetti orientati a favorire autonomia, inserimento lavorativo e qualità della vita.

Chi interviene

Interviene: Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità.
Intervista: Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come seguire l’incontro

L’evento è su invito, ma è possibile seguire l’intervista in diretta streaming sul nostro sito. La registrazione sarà poi disponibile on demand. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Sala LibrettiAlessandra LocatelliDisabilitàcaregiver
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario