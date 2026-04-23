Disabilità e inclusione con la ministra Locatelli: la diretta sul GdB

Riforma della disabilità, sostegno ai caregiver e percorsi per promuovere indipendenza, lavoro e tempo ricreativo delle persone con disabilità saranno al centro di «A colloquio con la ministra Locatelli», l’incontro in programma lunedì 27 aprile 2026 alle 11.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città). L'evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.

I temi

L’appuntamento offre un’occasione di approfondimento su alcune delle questioni centrali che riguardano il mondo della disabilità, a partire dalla riforma in corso e dagli strumenti di supporto per le famiglie e i caregiver. Al centro anche i progetti orientati a favorire autonomia, inserimento lavorativo e qualità della vita.

Chi interviene

Interviene: Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità.

Intervista: Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come seguire l’incontro

L’evento è su invito, ma è possibile seguire l’intervista in diretta streaming sul nostro sito. La registrazione sarà poi disponibile on demand. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.