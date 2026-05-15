«I cattolici bresciani e le elezioni del 2 giugno 1946», la presentazione al GdB

Il 2 giugno 1946 rappresenta una delle date fondamentali della storia italiana: il referendum istituzionale sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e, con l’elezione dell’ Assemblea Costituente , avviò il percorso che portò alla nascita della Costituzione .

Venerdì 22 maggio 2026 alle 18 , nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), sarà presentato il volume «I cattolici bresciani e le elezioni del 2 giugno 1946» , pubblicazione realizzata dal Ce.Doc. – Centro di Documentazione in occasione dell’ ottantesimo anniversario della Repubblica .

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Il volume

La pubblicazione ripercorre, attraverso la pubblicistica dell’epoca, l’atteggiamento del mondo cattolico bresciano nei mesi che precedettero e seguirono il referendum del 2 giugno 1946.

L’obiettivo del Ce.Doc. è offrire un contributo alle celebrazioni dell’anniversario, approfondendo il ruolo culturale e politico assunto dal cattolicesimo bresciano in una fase decisiva della storia nazionale.

Chi interviene

Intervengono: Federico Manzoni, vicesindaco del Comune di Brescia; Lucio Valent, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano; Federica Paletti, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia; Michele Busi, presidente del Ce.Doc. – Centro di Documentazione

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.