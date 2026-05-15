«I cattolici bresciani e le elezioni del 2 giugno 1946», la presentazione al GdB

Il 2 giugno 1946 rappresenta una delle date fondamentali della storia italiana: il referendum istituzionale sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e, con l’elezione dell’Assemblea Costituente, avviò il percorso che portò alla nascita della Costituzione.
Venerdì 22 maggio 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), sarà presentato il volume «I cattolici bresciani e le elezioni del 2 giugno 1946», pubblicazione realizzata dal Ce.Doc. – Centro di Documentazione in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Il volume
La pubblicazione ripercorre, attraverso la pubblicistica dell’epoca, l’atteggiamento del mondo cattolico bresciano nei mesi che precedettero e seguirono il referendum del 2 giugno 1946.
L’obiettivo del Ce.Doc. è offrire un contributo alle celebrazioni dell’anniversario, approfondendo il ruolo culturale e politico assunto dal cattolicesimo bresciano in una fase decisiva della storia nazionale.
Chi interviene
Intervengono: Federico Manzoni, vicesindaco del Comune di Brescia; Lucio Valent, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano; Federica Paletti, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia; Michele Busi, presidente del Ce.Doc. – Centro di Documentazione
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.