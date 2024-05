«L’arte di morire (e di vivere)»: la presentazione del libro in Sala Libretti al GdB

Parlare di morte per noi è ancora un tabù, ma per i nostri avi, invece, era naturale, familiare, addirittura pacificante. Ed è proprio questo che fa Luisa Fantinel nel suo libro «L’arte di morire (e di vivere)» (Skira; pp. 192): attraverso arte e pensiero filosofico, l'autrice scandaglia l’universo legato alla rappresentazione della morte. Il volume sarà presentato lunedì 20 maggio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi (posti limitati).

Nel corso dell’appuntamento Luisa Fantinel, storica d’arte e arteterapeuta, perfezionata in Antropologia Culturale e Sociale, specializzata in Arte Terapia, ci accompagnerà tra simboli e forme di rappresentazione della morte. Un viaggio alla ricerca di ciò che si rende plasticamente evidente: l’arte di morire ci insegna anche a vivere.

L’autrice dialogherà con Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti, scrivendo via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamando il numero 030.3790212 (posti in sala limitati).

L'evento può sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul nostro sito.