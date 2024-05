«La Salute a tavola: una scelta consapevole», l’incontro in diretta streaming sul sito del GdB

Consumare pasti fuori casa è un’abitudine sempre più diffusa e alla domanda di pasti salutari è fondamentale che risponda un’offerta in grado di proporre piatti nutrizionalmente bilanciati. È da questo principio che nasce il progetto «La Salute a tavola: una scelta consapevole» rivolto alla ristorazione pubblica, con l'obiettivo di sostenere la richiesta di abitudini alimentari corrette. È possibile seguire la presentazione dell’iniziativa martedì 7 maggio alle 16 in diretta streaming su www.giornaledibrescia.it.

Progetto

Tra le mission dell'Agenzia di tutela della salute di Brescia vi è la sensibilizzazione della popolazione affinché adotti stili di vita salutari, comprese le corrette abitudini alimentari.

La crescente consapevolezza delle persone del rapporto tra alimentazione e salute le porta a desiderare pasti «più salutari». Proprio per questo è importante favorire la corretta informazione sull’argomento, a maggior ragione in una realtà in cui ognuno di noi è sommerso da informazioni spesso contrastanti e confondenti (infodemia), che possono alimentare credenze senza alcun fondamento scientifico.

Incontro interattivo

Durante la diretta, saranno presentati di alcuni esempi di ricette nutrizionalmente corrette da parte dello chef Francesco Giordano, presidente A.r.t.Ho.b.

Il pubblico da casa potrà partecipare all’incontro in modo interattivo (mediante QR code), rispondendo alle domande poste dagli esperti.

Interventi

Parteciperanno alla presentazione: Claudio Sileo, direttore generale Ats Brescia; Daniele Nucci, dietista Ssd Ian Ats Brescia; Maria Stefania Vizzardi, responsabile Ssd Promozione della Salute Ats Brescia. Modera l’incontro Nunzia Vallini, direttore Giornale di Brescia.