«La biblioteca di Rodolfo Vantini», la presentazione del libro al GdB

Ingegnere architetto e insegnante di disegno per oltre vent'anni a Brescia: è dedicata a Rodolfo Vantini la Sala Libretti in programma mercoledì 15 gennaio alle 17.30 al Giornale di Brescia (via Solferino 22). L'appuntamento sarà l'occasione per parlare della sua vita, del suo lavoro e, soprattutto, della biblioteca che il bresciano lasciò in donò alla sua città, con la presentazione del libro di Anna Braghini «La biblioteca di Rodolfo Vantini. Vita, passioni e attività di un libero professionista» (Ed. Torre d'Ercole, 2024).

Il libro

Il volume dedica un’introduzione di 83 pagine ad «Appunti e documenti per una biografia» per delineare la ricchezza della vita intellettuale dell’architetto e per illustrare la sua esperienza di insegnante, i suoi rapporti con l’ambiente professionale e politico e le amministrazioni comunale e statale.

Il corpo centrale del testo è focalizzato, invece, sulla ricostruzione della biblioteca che l’architetto Vantini lasciò in eredità alla sua Brescia e che conserva edizioni di rilievo storico e bibliografico, testimone di una ricca varietà di interessi.

Complessivamente il patrimonio librario risulta composto da 661 opere in 882 volumi. Una collezione di libri che rispecchia pienamente i gusti e gli orientamenti culturali di un architetto anche umanista, non solo per formazione ma pure per profonda convinzione, persuaso com’era che le regole del buon gusto e del bello dovessero venire coltivate anche attraverso la letteratura, il teatro e la musica.

Ingegnere architetto e insegnante di disegno per oltre vent’anni a Brescia nei primi decenni dell’Ottocento, Rodolfo Vantini fu tra i primi esponenti di una generazione di laureati in ingegneria e architettura aperti alla cultura extra lombarda che iniziarono la categoria dei professionisti.

