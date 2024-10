«Insieme per costruire il futuro», l’incontro in Sala Libretti al GdB

Crescere ed educare i bambini attraverso lo sport, il gioco e l’attività motoria. È questo l’obiettivo di «Insieme verso la meta», l’associazione sportiva che sarà protagonista dell’incontro «Insieme per costruire il futuro», in programma martedì 22 ottobre alle 17.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario iscriversi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

L’incontro sarà anche l’occasione per scoprire il programma di eventi dell’associazione per il 2025, con appuntamenti dedicati alle famiglie, alle scuole di Brescia e provincia, alle realtà sportive e alla comunità. Un’opportunità per fare squadra, creare sinergie virtuose e costruire insieme un presente e un futuro con al centro le persone.

Intervengono alla presentazione: Cristina Pezzi, presidente Asd Insieme verso la meta, pedagogista; Gianfranco Missiaia, presidente Unicef Brescia; Graziella Bragaglio, presidente Pallacanestro Brescia Germani; Niccolò Gitto, atleta An Brescia Pallanuoto; Giancarlo Sabatti, performer, educatore sociale, formatore (in video).

Coordina l'incontro Nunzia Vallini, direttore Giornale di Brescia.

L'appuntamento è aperto al pubblico. L'incontro sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB.