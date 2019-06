Appuntamento alle 18 al GdB, in Sala Libretti, per parlare di politica con la presentazione del libro «Il cuore nero della città. Viaggio nel neofascismo bresciano» di Federico Gervasoni.

Le inchieste del giornalista bresciano hanno disvelato l’esistenza a Brescia di un mondo attivo e vivo di gruppi e gruppuscoli, più o meno numerosi, che rivendicano e richiamano principi e valori fondanti del fascismo, anche attraverso l’utilizzo di simboli e nomi evocativi del passato.

Un panorama che non rappresenta una novità nella realtà bresciana e non solo, ma che trova nel monitoraggio continuo di giornalisti come Gervasoni uno spaccato per alcuni versi inedito, perché testimonia del tentativo di riemersione di un mondo opaco e nascosto, e che mal tollera di essere osservato e denunciato, come dimostrano le minacce di cui è stato ed è tuttora bersaglio il giovane autore. Gervasoni dialogherà con il nostro direttore Nunzia Vallini.

Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione (tel. 030 790212) oppure scrivendo un messaggio all’indirizzo e-mail salalibretti@giornaledibrescia.it. Il convegno è fruibile anche in diretta streaming sul sito www.giornaledibrescia.it.

