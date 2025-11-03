«Emanuele Severino giornalista», la presentazione del libro al GdB
Un viaggio alla scoperta di un Severino diverso, capace di osservare il mondo con lo sguardo del filosofo ma anche con la curiosità del cronista. Lunedì 17 novembre alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), è in programma la presentazione del libro «Emanuele Severino giornalista» (pp.224) di Paolo Barbieri, edito da Morcelliana.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Il libro
Il volume svela un volto meno noto di Emanuele Severino (1929–2020): quello del giornalista attento ai temi dell’attualità. Dalle pagine curate da Paolo Barbieri emerge un intellettuale mai schierato politicamente, capace di analizzare con profondità non solo le grandi questioni dell’esistenza ma anche i fatti locali e internazionali.
Dall’indomani della strage di piazza della Loggia alle riflessioni su guerra, aborto ed eutanasia, fino all’analisi della politica nazionale ed europea, Severino offre una lettura lucida e universale del mondo contemporaneo. Pur restando fedele al rigore del suo pensiero filosofico, riesce a trasformarlo in un linguaggio accessibile a tutti, restituendo la filosofia alla vita quotidiana.
Chi interviene
Dialoga con l’autore Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.
Intervengono Anna Severino, figlia del filosofo, e Sara Bignotti, vicedirettrice editoriale di Morcelliana.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). La presentazione può essere seguita anche in diretta streaming sul sito del GdB.
Per ulteriori informazioni scrivere via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Buongiorno Brescia
La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.