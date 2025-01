«Edilizia: un mondo a più dimensioni», l’incontro al GdB

Giovedì 30 gennaio 2025 alle 17 la Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città) ospiterà il secondo incontro del progetto «Edilizia: un mondo a più dimensioni», promosso dal sistema del costruito bresciano: Ance Brescia, Cassa Edile Brescia, Ente Sistema Edilizia Brescia, con il Collegio Geometri e Geometri laureati di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Un settore in evoluzione

L’incontro sarà dedicato alla presentazione delle opportunità offerte da un settore dinamico, che si confronta ogni giorno con le sfide dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale. L’edilizia richiede oggi competenze professionali e specialistiche di alto livello, e l’offerta formativa bresciana si distingue per la capacità di rispondere a queste esigenze.

Saranno illustrati i percorsi formativi disponibili: il corso Cat (Costruzione Ambiente Territorio – ex Geometri), l’offerta di Eseb (Scuola Edile), per diventare Operatore e Tecnico Edile, il programma Its Academy I Cantieri dell’Arte, il corso di laurea professionalizzante Ted (Tecnico dell’Edilizia).

Gli interventi

Durante l’incontro interverranno: Paolo Bettoni, presidente Eseb; Raffaele Merigo, consigliere Cape e segretario Feneal Uil per Brescia e Mantova; Fabio Rizzinelli, vicepresidente Ance Brescia; Giuseppe Zipponi, presidente Collegio Geometri.

A moderare l’incontro sarà Stefano Martinelli, redattore del Giornale di Brescia.

Come partecipare

Sarà l’occasione per conoscere le prospettive e le opportunità di un settore centrale per l’economia locale e nazionale. La partecipazione gratuita, previa iscrizione online sul portale di Sala Libretti, via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o telefonando al numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del Giornale di Brescia.