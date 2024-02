«Destini rubati» di Fabrizio Senici: la presentazione del libro al GdB

«Chissà perché alcune cose succedono. Forse succedono e basta, senza un motivo vero, senza che l’universo abbia in qualche modo una sua influenza, o forse il destino è un evento predeterminato e ineluttabile». Questo è l’interrogativo a cui cerca di trovare risposta Fabrizio Seneci nel suo libro «Destini Rubati» (Liberedizioni): il volume sarà presentato mercoledì 6 febbraio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi sul canale di Sala Libretti (posti in sala limitati).

Per rispondere a questa domanda, l'autore ci consegna venti racconti intensi sul tema del destino, da leggere come un romanzo. Venti storie tra presente e passato, tragiche, dolceamare, distopiche, che racchiudono il senso della nostra esistenza.

Il libro

Una biografia a mosaico in cui i protagonisti vivono speranze, tragedie, disavventure, incontri fatali, illusioni d’amore, tradimenti, rinascite insperate. I protagonisti sono uomini e donne comuni, ritratti nel momento in cui il loro destino si compie. Come Giovanni, Mario e Carlo, vittime innocenti con i loro sogni della strage di Piazza Fontana nel racconto Ultim’ora o Gennarino e Rosina di Gennarino Esposito, guardia che ricordano gli amanti shakespeariani.

Il volume si chiude con quattro racconti ambientati durante la pandemia Covid 19 tra i quali Il mio destino, il racconto più personale dell’autore, in cui una notizia inaspettata segna in modo ineluttabile un prima e un dopo.

L’appuntamento

Intervengono all’incontro: Fabrizio Senici, autore; Andrea Di Gregorio, scrittore e traduttore; Silvio Gandellini, attore e regista teatrale; Marcello Zane, giornalista.

L'evento è aperto pubblico, previa prenotazione sul canale di Sala Libretti, via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o al numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul nostro sito.