«Del silenzio non si può tacere»: la presentazione del libro in Sala Libretti al GdB

Riscoprire cure, relazioni, diritti e vicinanze, partendo da una maggiore consapevolezza di se stessi. È questo l’obiettivo di «Dialoghi sull’eternità», la rassegna dedicata al tema del «Non morire soli» che farà tappa lunedì 6 maggio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Durante l'incontro sarà presentato il libro «Del silenzio non si può tacere». Per partecipare è necessario iscriversi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

L’appuntamento approda al GdB sull’onda del «Silenzio», inteso come universo che ci attrae e ci respinge nello stesso tempo. Il tema sarà esplorato da svariate angolazioni, nella sua immanenza, nella spiritualità e nella psicoterapia, dialogando con Giuseppe Fabiano e Stefano Sinelli, autori del volume «Del silenzio non si può tacere».

L'incontro

Parteciperanno all’incontro gli autori del libro: Giuseppe Fabiano, psicologo e psicoterapeuta oltre che giornalista pubblicista per varie testate nazionali; Stefano Sinelli, laureato in psicologia, insegnante Mbsr (Multifulness Based Stress Reduction) che ha trovato nella meditazione uno strumento di benessere.

Interviste a cura di Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

L’evento è aperto al pubblico, previa iscrizione sul portale di Sala Libretti, via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamando il numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L’incontro sarà disponibile sia in diretta streaming che on demand sul nostro sito.