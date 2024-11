«Con Rondine, Scuola Bottega spicca il volo»: la presentazione al GdB

Scuola Bottega Artigiani Brescia ha adottato il metodo Rondine e lo presenterà lunedì 2 dicembre alle 10.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22) durante l’incontro «Con Rondine Scuola Bottega spicca il volo – Progetti innovativi per un mondo di Pace». Il metodo sarà presentato anche grazie alle testimonianze di docenti di Scuola Bottega che hanno seguito il Corso Rondine e di Allievi in Sospensione alternativa. L’evento è su invito , ma è possibile seguire la presentazione in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia.

Il metodo introdotto dalla «Cittadella della pace Rondine» – nato da un’idea di Franco Vaccari 25 anni fa nell’omonimo borgo medievale toscano a pochi chilometri da Arezzo – è volto a creare nuove figure impegnate per la pace. Madrina del progetto, che ha il benestare di Papa Francesco e il consenso del Ministro Valditara, è Liliana Segre.

Ad oggi sono 32 le sedi che adottano il metodo Rondine tra istituti superiori, centri professionali e scuole elementari.

Intervengono

Parteciperanno alla presentazion: Simona Tironi, assessore istruzione formazione lavoro Regione Lombardia; Federico Manzoni, vice sindaco Comune di Brescia; Anna Maria Gandolfi, direttrice Scuola Bottega; Gherardo Cazzago, presidente Rotaryclub Brescia Sudovest Maclodio; Marta Chiesa, responsabile Scuola Rondine; Alberto belli paci, senior advisor di Rondine.

Coordina l’incontro: Nunzia Vallini, direttore Giornale di Brescia.