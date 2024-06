Comunicazione, etica, estetica: «Advertising & tabù», l’incontro in Sala Libretti al GdB

Quanto il «sentire» – nativo o sollecitato – influisce sul marketing? Fino a che punto l’ironia è da considerarsi legittima? I paradigmi di valutazione sono in continua evoluzione: quale lo spartiacque tra vivacità comunicativa e cattivo gusto? È su queste riflessioni che si basa l’incontro «Advertising & tabù: comunicazione pubblicitaria, senso etico e sensibilità estetica» in programma mercoledì 19 giugno alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi (posti in sala limitati).

Dall’osservazione della realtà all’attività didattica: GdB e Accademia SantaGiulia propongono sul tema una riflessione a più voci, partendo dall’esito di un questionario online.

L’appuntamento

Interverranno all’incontro: Massimo Tantardini, docente Accademia SantaGiulia, su «Il valore dell’immagine nella cultura contemporanea»; Angelo Vigo, direttore Accademia SantaGiulia, che spiegherà «ragioni, impostazione ed esiti dell’indagine svolta dagli studenti»; Nicoletta Cusano, filosofa, su «La categoria etica nel quotidiano come prodotto culturale».

Coordina: Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia

L’evento è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti, scivendo via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamando il numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L’incontro può essere seguito anche in streaming sul sito del GdB.