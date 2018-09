Bonus verde: alberi e giardini migliorano la vita della città

«Alberi e verde di qualità per la rigenerazione delle città e il benessere dei cittadini: l'opportunità del Bonus verde»: questo l'argomento dell'incontro in programma martedì 2 ottobre alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.

L'iniziativa si inserisce nel ciclo il Filo delle idee. Tra i relatori, figurano Nada Forbici, presidente di Assofloro Lombardia; Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Brescia e l'assessore regionale all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi. A moderare l'incontro sarà il direttore del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini.

Per partecipare è richiesta la prenotazione: 030.3790212 - salalibretti@giornaledibrescia.it .

Il convegno potrà essere seguito in streaming sul nostro sito.

