«Biologia della memoria»: l’incontro in diretta streaming sul sito del GdB

Martedì 23 aprile alle 17.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22) sarà presentato il progetto di ricerca «Ritrova», un percorso che ha come obiettivo la cura delle malattie neuropsicologiche. La partecipazione all’evento è su invito, ma può essere seguito in diretta streaming sul sito del GdB.

L’incontro

Capire la nostra identità e scoprire nuove terapie per curare malattie neuropsicologiche: sono scoperte che possono cambiare la sorte di decine di milioni di persone affette da malattie del cervello che fanno perdere la memoria, le relazioni umane, la gioia di vivere.

Il percorso, che ha come obiettivo la cura di queste devastanti malattie, sarà illustrato – in collegamento dalla New York University – dalla professoressa Maria Cristina Alberini, neuroscienziata di origini accademiche bresciane, conosciuta in tutto il mondo per gli importanti contributi alla ricerca sulla memoria.

Gli interventi

Cristina Maria Alberini, full Professor in Neuroscience al Center of Neural Science (Cns) – New York University, Founder and Ceo «Ritrova Therapeutics»; dottor Marco Trabucchi, presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria e dottor Orazio Zanetti dell'Irccs Centro San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli.

Modera l’incontro: Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

La partecipazione è su invito, ma è possibile seguire la presentazione in diretta streaming su www.giornaledibrescia.it. Per ulteriori informazioni visitare il canale di Sala Libretti, scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamare il numero 030.3790212. L'evento sarà disponibile anche on demand sul nostro sito.