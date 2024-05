«Bcf Dream Cup»: la presentazione del torneo di calcio inclusivo in Sala Libretti al GdB

Sognare insieme un calcio inclusivo, dove le diversità diventano valore aggiunto: sono queste le ragioni per partecipare in massa alla «Bcf Dream Cup». La seconda edizione della manifestazione sarà presentata mercoledì 15 maggio alle 16.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario iscriversi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Il torneo vero e proprio, invece, è in programma il 25 e il 26 maggio al Centro Sportivo Epas in via Gatti 15 a Brescia. L’appuntamento è promosso dal Brescia Calcio Femminile in collaborazione con Ideabili e Specialisterne Italia.

L’appuntamento al GdB

Prenderanno parte all’incontro Clara Gorno, presidente Brescia Calcio Femminile e tanti altri ospiti. L'appuntamento sarà moderato da Clara Camplani, giornalista di Teletutto, e introdotto da Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

Intervengono: Alvise Casanova, Country Manager di Specialisterne Italia; Manuela Lomini, medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia; Chiara Corsini di AB Impianti; Luca Garatti, responsabile ufficio controllo di gestione Nitor.

L'evento è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti. L’incontro può essere seguito anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 030.3790212.