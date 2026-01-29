Giornale di Brescia
Le pagelle degli Artigiani sugli enti pubblici, la presentazione al GdB

Lunedì 9 febbraio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, il Centro studi «Lino Angelo Poisa» dell’Associazione Artigiani di Brescia, presenterà i risultati della nuova indagine sul rapporto tra artigiani e istituzioni
Da sinistra Enrico Mattinzoli ed Elena Calvetti
Il rapporto tra artigiani e istituzioni, tra servizi, fiducia e priorità da affrontare. È questo il focus del report sulla fiducia e sull’operato degli enti pubblici realizzato dall’Associazione Artigiani di Brescia, che sarà presentato lunedì 9 febbraio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città). Per partecipare è necessario prenotarsi su Sala Libretti (posti limitati).

Il report

L’indagine, curata dal Centro studi «Lino Angelo Poisa» dell’Associazione Artigiani, accende i riflettori sul giudizio espresso dagli associati nei confronti del Comune di residenza, della Provincia, della Regione e del Parlamento, e sull’operato dei rispettivi rappresentanti.

La ricerca analizza inoltre le tematiche ritenute più urgenti dal mondo artigiano, offrendo una fotografia aggiornata della sensibilità e della consapevolezza politico-istituzionale degli associati. I risultati sono stati messi a confronto con quelli delle precedenti rilevazioni condotte nel 2003, nel 2018 e nel 2021, consentendo una lettura comparata dell’evoluzione nel tempo.

Il report, realizzato con metodo scientifico, è diventato nel tempo un appuntamento annuale. Dopo l’edizione dello scorso anno dedicata all’indice di gradimento delle strutture socio-sanitarie, la ricerca 2026 torna a concentrarsi sul rapporto tra artigiani e istituzioni.

Chi interviene

I risultati dell’indagine vengono illustrati da Enrico Mattinzoli, coordinatore del Centro studi Poisa.

Intervengono: Elena Calvetti, presidente dell’Associazione Artigiani; Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come partecipare 

L’incontro è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati). 

L’incontro sarà disponibile anche in streaming e on demand (qui). Per ulteriori informazioni scrivere via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

