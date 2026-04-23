Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Zelensky: "Oggi è un grande giorno, rafforzeremo il nostro esercito"

AA

BRUXELLES - "Oggi è un grande giorno". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del suo punto stampa a Cipro con Antonio Costa e Ursula von der Leyen a proposito del prestito da 90 miliardi e del nuovo pacchetto sanzioni ringraziando i leader europei. "Questo rafforzerà ovviamente le forze ucraine e ci consentirà di potenziare la produzione nel settore della difesa aerea per proteggere il nostro sistema energetico in vista dell'inverno. E, naturalmente, continueremo a lavorare per spingere la Russia verso una vera diplomazia che ponga fine a questa guerra".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario