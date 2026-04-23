Zelensky: "Oggi è un grande giorno, rafforzeremo il nostro esercito"

BRUXELLES - "Oggi è un grande giorno". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del suo punto stampa a Cipro con Antonio Costa e Ursula von der Leyen a proposito del prestito da 90 miliardi e del nuovo pacchetto sanzioni ringraziando i leader europei. "Questo rafforzerà ovviamente le forze ucraine e ci consentirà di potenziare la produzione nel settore della difesa aerea per proteggere il nostro sistema energetico in vista dell'inverno. E, naturalmente, continueremo a lavorare per spingere la Russia verso una vera diplomazia che ponga fine a questa guerra".