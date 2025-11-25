Giornale di Brescia
Von der Leyen: "Uso degli asset russi centrale nei negoziati"

BRUXELLES - Il continuo sostegno all'Ucraina e "l'aumento della pressione" sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione accogliendo con favore la presenza di Marco Rubio alla riunione. "Abbiamo bisogno di una forte cooperazione transatlantica. Perché funziona", ha scritto von der Leyen rimarcando che "un punto centrale dei negoziati è la questione del finanziamento dell'Ucraina, compreso l'utilizzo dei beni sovrani russi immobilizzati". 

