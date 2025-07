Von der Leyen: "Trovare via negoziata Unione europea-Cina sul commercio"

BRUXELLES - "Riequilibrare" le relazioni commerciali "è una necessità ed è nell'interesse di un rapporto più solido tra di noi", per farlo occorre "aumentare l'accesso al mercato per le aziende europee in Cina, limitare l'impatto esterno della sovraccapacità e ridurre i controlli sull'export". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante l'incontro con il premier cinese Li Qiang al summit Unione europea-Cina a Pechino.

Se "le nostre preoccupazioni non vengono affrontate, industria e cittadini ci chiederanno di difendere i nostri interessi", ha ammonito von der Leyen, indicando tuttavia di preferire "dialogo" e "buone soluzioni negoziate".