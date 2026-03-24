Von der Leyen: "Situazione delle forniture energetiche globali è critica"

BRUXELLES - "Sono estremamente preoccupata per la situazione in Medio Oriente. L'Iran deve cessare gli attacchi alle infrastrutture energetiche e ai suoi vicini nonché ogni tentativo di bloccare lo Stretto di Hormuz". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un passaggio, questa notte a Canberra, della conferenza stampa congiunta con il primo ministro autraliano Anthony Albanese.

"La chiusura di Hormuz da parte dell'Iran è inaccettabile, la sicurezza della navigazione è un punto fondamentale del diritto internazionale", ha spiegato von der Leyen, definendo "critica" la situazione "globale" delle foroniture energetiche e rimarcando la necessità di una soluzione negoziale "che ponga fine" al conflitto.

