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Von der Leyen riceve la prossima settimana i vertici della Nato

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BRUXELLES - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, riceverà a palazzo Berlaymont, la prossima settimana, i vertici della Nato.

Mercoledì, infatti, vedrà il comandante supremo delle forze alleate in Europa, in generale Alexus Grynkewich, mentre giovedì toccherà al segretario generale Mark Rutte. Gli incontri, precisa la portavoce dell'esecutivo Ue, vanno letti "nel contesto del conflitto in Medio Oriente" e della "recente visita" di Rutte alla Casa Bianca.
   

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