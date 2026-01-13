Giornale di Brescia
Von der Leyen: "Presto nuove sanzioni Ue all'Iran"

BRUXELLES - "Il crescente numero di vittime in Iran è terrificante. Condanno inequivocabilmente l'uso eccessivo della forza e le continue restrizioni della libertà. L'Unione Europea ha già inserito l'intero Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica nel suo regime di sanzioni per violazione dei diritti umani. In stretta collaborazione con l'Alta rappresentante Kaja Kallas saranno rapidamente proposte ulteriori sanzioni ai responsabili della repressione. Siamo al fianco del popolo iraniano che sta coraggiosamente marciando per la propria libertà". Lo dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen su X.

   

