Von der Leyen: "Presto misure contro la dipendenza creata dai social"

BRUXELLES - "Stiamo assistendo alla rapidità fulminea con cui la tecnologia avanza e a come essa penetri in ogni aspetto dell'infanzia e dell'adolescenza. E il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può più essere ignorato. E nel corso di quest'anno, con il Digital Fairness Act, ci occuperemo delle pratiche di progettazione che creano dipendenza e sono dannose: cattura dell'attenzione, contratti complessi, trappole degli abbonamenti. In Europa, la sicurezza deve essere presente fin dall'inizio, non aggiunta come ripensamento". Lo ha detto Ursula von der Leyen a Copenaghen.

"Quasi tutti gli Stati membri dell'UE chiedono una valutazione della sua necessità", ha detto ancora von der Leyen a proposito dell'età minima per accedere ai social. "Al momento, la Danimarca intende introdurne una, così come altri nove Stati membri. Il Parlamento europeo è giunto alla stessa conclusione. La questione non è se i giovani debbano avere accesso ai social media, ma se i social media debbano avere accesso ai giovani. L'infanzia e la prima adolescenza sono anni formativi, e credo che dovremmo concedere ai nostri figli più tempo per sviluppare la loro resilienza in questa fase vulnerabile. Tempo per giocare con amici veri, non per inseguire follower".