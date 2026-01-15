Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Von der Leyen: "La sicurezza nell'Artico è tema un chiave anche per l'Ue"

AA

LIMASSOL - "La Danimarca può contare su di noi, politicamente e finanziariamente. La sicurezza nell'Artico è un tema chiave per la Nato ma lo è anche per l'Ue, anche perché stiamo raddoppiando gli investimenti in Groenlandia". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Cipro. "Continueremo il lavoro sulla sicurezza artica con i nostri partner, inclusi gli Usa", ha aggiunto. 
   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario