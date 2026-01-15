Von der Leyen: "La sicurezza nell'Artico è tema un chiave anche per l'Ue"

LIMASSOL - "La Danimarca può contare su di noi, politicamente e finanziariamente. La sicurezza nell'Artico è un tema chiave per la Nato ma lo è anche per l'Ue, anche perché stiamo raddoppiando gli investimenti in Groenlandia". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Cipro. "Continueremo il lavoro sulla sicurezza artica con i nostri partner, inclusi gli Usa", ha aggiunto.

