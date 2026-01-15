Giornale di Brescia
Von der Leyen: "La riunificazione di Cipro è una priorità assoluta per l'Ue"

LIMASSOL - "Visita molto commovente alla Linea Verde a Nicosia. Voglio essere chiara. Una soluzione globale, equa e duratura per Cipro e per tutti i ciprioti rimane una priorità assoluta per l'Ue. Spero quindi che il 2026 porti un nuovo slancio verso la riunificazione di Cipro". Lo afferma la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che oggi si trova a Cipro con l'intero collegio dei commissari per l'avvio della presidenza di turno. 
   

