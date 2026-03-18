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Von der Leyen: "Con Eu Inc. un'impresa in 48 ore in tutta l'Ue"

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BRUXELLES - "Eu Inc. crea un quadro unico europeo per le imprese. Si tratta di un insieme semplice di regole che si applica all'intero mercato unico di 450 milioni di consumatori, rendendo drasticamente più facile avviare e far crescere un'impresa in Europa. Qualsiasi imprenditore potrà creare un'azienda entro 48 ore da qualsiasi luogo dell'Unione Europea, completamente digitalizzata, per meno di 100 euro e senza capitale sociale minimo". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentando uno dei pilastri del cosiddetto 28esimo regime.

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