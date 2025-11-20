Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Von der Leyen all'Anp: "L'Unione europea lavora a uno Stato palestinese"

AA

BRUXELLES - "Oggi a Bruxelles, l'Ue e l'Autorità Nazionale Palestinese hanno tenuto la prima riunione del Gruppo dei Donatori Palestinesi. L'Ue è il principale fornitore di assistenza esterna al popolo palestinese e un convinto sostenitore della soluzione dei due Stati". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Ci impegniamo a lavorare per uno Stato palestinese con al centro un'Autorità Nazionale Palestinese riformata e ben funzionante. E continueremo a sostenere tutti gli sforzi per stabilire la regione, inclusa la governance transitoria in Cisgiordania e Gaza. Grazie, cara Dubravka Suica, per aver co-ospitato l'evento per conto dell'Ue", ha concluso riferendosi alla Commissaria per il Mediterraneo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario