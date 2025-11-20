Von der Leyen all'Anp: "L'Unione europea lavora a uno Stato palestinese"

BRUXELLES - "Oggi a Bruxelles, l'Ue e l'Autorità Nazionale Palestinese hanno tenuto la prima riunione del Gruppo dei Donatori Palestinesi. L'Ue è il principale fornitore di assistenza esterna al popolo palestinese e un convinto sostenitore della soluzione dei due Stati". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Ci impegniamo a lavorare per uno Stato palestinese con al centro un'Autorità Nazionale Palestinese riformata e ben funzionante. E continueremo a sostenere tutti gli sforzi per stabilire la regione, inclusa la governance transitoria in Cisgiordania e Gaza. Grazie, cara Dubravka Suica, per aver co-ospitato l'evento per conto dell'Ue", ha concluso riferendosi alla Commissaria per il Mediterraneo.