Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Von der Leyen: "Adottata la proposta sul prestito Ue da 90 miliardi per Kiev"

AA

BRUXELLES - "Abbiamo adottato la proposta legale" con cui forniremo agli ucraini "90 miliardi di euro per gli anni 2026-2027". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, incontrando la stampa al termine del collegio dei commissari europei.

"L'aggressione della Russia contro l'Ucraina non mostra alcun segno di rallentamento, nessun segnale di una pace seria", ha dichiarato von der Leyen. "Al contrario, durante il periodo natalizio abbiamo visto che la Russia ha intensificato gli attacchi, colpendo civili e infrastrutture, e questo deve finire". 

"Tutti vogliamo la pace", ha aggiunto. "Ma per arrivare alla pace l'Ucraina deve trovarsi in una posizione di forza. Ed è per questo che stiamo agendo". Il pacchetto, adottato dal collegio dei commissari, mira a garantire il sostegno finanziario necessario a Kiev nel quadro dell'impegno dell'Unione europea a fianco dell'Ucraina dall'inizio dell'aggressione russa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario