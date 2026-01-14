Von der Leyen: "Adottata la proposta sul prestito Ue da 90 miliardi per Kiev"

BRUXELLES - "Abbiamo adottato la proposta legale" con cui forniremo agli ucraini "90 miliardi di euro per gli anni 2026-2027". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, incontrando la stampa al termine del collegio dei commissari europei.

"L'aggressione della Russia contro l'Ucraina non mostra alcun segno di rallentamento, nessun segnale di una pace seria", ha dichiarato von der Leyen. "Al contrario, durante il periodo natalizio abbiamo visto che la Russia ha intensificato gli attacchi, colpendo civili e infrastrutture, e questo deve finire".

"Tutti vogliamo la pace", ha aggiunto. "Ma per arrivare alla pace l'Ucraina deve trovarsi in una posizione di forza. Ed è per questo che stiamo agendo". Il pacchetto, adottato dal collegio dei commissari, mira a garantire il sostegno finanziario necessario a Kiev nel quadro dell'impegno dell'Unione europea a fianco dell'Ucraina dall'inizio dell'aggressione russa.