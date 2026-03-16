Von der Leyen: "Acceleriamo revisione Ets, svolta green più realistica"

BRUXELLES - "Stiamo accelerando il lavoro sulla prossima revisione dell'Ets, in particolare per definire una traiettoria di decarbonizzazione più realistica oltre il 2030". Lo annuncia Ursula von der Leyen nella lettera ai leader Ue in vista del vertice del 19 e 20 marzo. "La Commissione Ue adotterà a breve i benchmark dell'Ets, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dall'industria", evidenzia von der Leyen, confermando che "l'Ets resta uno strumento collaudato per guidare la trasformazione industriale" e deve essere adattato "alle nuove realtà". Bruxelles "presenterà inoltre una proposta per rafforzare la riserva di stabilità del mercato" dell'Ets "affinché possa affrontare in modo più efficace l'eccessiva volatilità dei prezzi e mantenerli sotto controllo nel breve termine".

"Dall'introduzione nel 2005" dell'Ets, "l'Europa ha ridotto il consumo di gas di 100 miliardi di metri cubi, contribuendo a proteggere i consumatori dai prezzi elevati del gas", sottolinea von der Leyen, ricordando che il sistema di scambio delle emissioni di CO2 "è basato sul mercato, tecnologicamente neutrale e garantisce certezza per gli investimenti a lungo termine, premiando al tempo stesso chi si muove per primo".

"Sulla base di questo sistema, le aziende in tutta Europa hanno preso decisioni di investimento per i prossimi decenni. Ora dobbiamo assicurarci che sia adattato anche alle nuove realtà", osserva. "È inoltre chiaro che dobbiamo accelerare il sostegno alle industrie ad alta intensità energetica mentre si modernizzano e decarbonizzano. In vista della creazione della Industrial Decarbonization Bank, la Commissione Ue lavorerà a uno strumento ponte rapido, finanziato tramite quote Ets, con un'attenzione particolare ai Paesi a reddito più basso", aggiunge.