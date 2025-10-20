Von der Leyen a re Abdullah: "Da Giordania ruolo per stabilità"

BRUXELLES - "L'Europa apprezza profondamente il ruolo stabilizzatore che la Giordania continua a svolgere in Medio Oriente, caro re Abdullah II. Insieme stiamo rafforzando il nostro partenariato per costruire un futuro di pace e prosperità nella nostra casa comune, il Mediterraneo. Con un pacchetto finanziario e di investimenti di 3 miliardi di euro, il partenariato strategico e globale Ue-Giordania sta procedendo a pieno ritmo. E il prossimo anno segneremo una nuova pietra miliare: il primo vertice Ue-Giordania in assoluto." Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo aver visto, a margine del Med9 in Slovenia, il re di Giordania.