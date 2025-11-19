Giornale di Brescia
Varsavia: "il sabotaggio alla ferrovia è un atto di terrorismo di Stato"

BRUXELLES - "Questa volta non si è trattato solo di un atto di sabotaggio, come in precedenza, ma anche di un atto di terrorismo di Stato, poiché l'intento chiaro era quello di causare vittime umane". Ha aggiunto che "la nostra risposta sarà più che diplomatica". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, intervenendo al Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, in merito agli episodi di sabotaggio della linea ferroviaria Varsavia-Lublino. "Uno Stato straniero - ha spiegato - ha inviato sabotatori ben preparati. Solo miracolosamente non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Il Gru russo assume abitualmente subappaltatori sotto falsa bandiera per svolgere il suo lavoro sporco". 


   

