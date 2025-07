Unione europea e Giappone lanciano l'Alleanza per la competitività

BRUXELLES - I vertici di Unione europea e Giappone hanno firmato a Tokyo "l'Alleanza per la competitività". Tale alleanza, si legge nel comunicato congiunto, si baserà su tre pilastri: "aumentare il commercio bilaterale sfruttando appieno il potenziale dell'accordo di partenariato economico; rafforzare la sicurezza economica potenziando il dialogo economico ad alto livello, compresa la cooperazione sulle catene di approvvigionamento di materie prime; e collaborare in materia di innovazione e transizione verde e digitale". Ue e Giappone hanno annunciato anche il dialogo sull'industria della difesa.

"Sulla base del partenariato economico coltivato negli ultimi 50 anni, l'Ue e il Giappone continuano a contribuire al mantenimento e al rafforzamento di un ordine economico stabile, prevedibile, libero, equo e basato su regole. Ribadiamo l'importanza della cooperazione tra l'Ue e il Giappone per sostenere il sistema commerciale multilaterale libero e basato su regole, con l'Organizzazione mondiale del commercio al centro, nonché la promozione di altri sforzi di cooperazione multilaterale, in particolare con l'obiettivo di garantire condizioni di parità attraverso i nostri sforzi coordinati", si legge nella dichiarazione congiunta di Unione europea e Giappone.

"La nostra cooperazione più stretta è diventata ancora più importante nel contesto di un quadro geopolitico globale in evoluzione e complesso, in particolare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, le gravi sfide a un Indo-Pacifico libero e aperto, nonché altre questioni regionali e internazionali. Ci impegniamo a collaborare con partner internazionali che condividono i nostri stessi principi per affrontare queste sfide, sostenendo così il nostro forte impegno a favore di una governance globale efficace, inclusiva, equa e stabile, nonché del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato sullo Stato di diritto, nel rispetto del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite (Onu) come suo fondamento", si legge ancora.