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Ue: "Ottimisti su sblocco iter adesione Ucraina con nuovo governo Ungheria"

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BRUXELLES - La commissaria europea all'Allargamento Marta Kos si è detta ottimista sul fatto che il cambio di governo in Ungheria possa sbloccare l'iter per l'ingresso di Kiev in Ue. "Non stiamo perdendo tempo nel percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue:siamo ora ottimisti sul fatto che, con il sostegno del nuovo governo ungherese, il Consiglio sarà presto in grado di aprire formalmente tutti i gruppi negoziali", ha detto la slovena in audizione alla commissione Esteri del Parlamento europeo.

 "Solo due settimane fa - ha aggiunto - la Verkhovna Rada ha approvato importanti leggi. Ciò sbloccherà ulteriori 2,7 miliardi di euro di sostegno al bilancio nell'ambito del Fondo per l'Ucraina. Questo è un momento cruciale per stabilizzare il fabbisogno di liquidità dell'Ucraina. La sessione della Rada di fine aprile offre un'ulteriore opportunità per consolidare questo trend positivo".

"Prevediamo inoltre che, non appena il petrolio riprenderà a fluire nell'oleodotto Druzhba, cosa che potrebbe accadere questa settimana, saremo in grado di fornire all'Ucraina il prestito di 90 miliardi di euro tanto atteso" ha concluso.
   

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