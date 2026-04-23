Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Ue: "Nuova Pac sia dotata di risorse finanziarie sufficienti"

AA

BRUXELLES - "In un contesto globale sempre più incerto, è essenziale garantire il futuro dell'agricoltura e la competitività del settore, del comparto agroalimentare, e dotarlo quindi di allocazioni finanziarie sufficienti". Lo ha detto Elena Panichi, capo dell'unità "Le Americhe" della Dg Agri della Commissione intervenendo al Forum ANSA 'L'agricoltura Ue tra riforma e crisi: il futuro della Pac e le sfide globali'.

"Tra guerra, pandemia e tensioni commerciali, clima sempre più imprevedibile, l'agricoltura europea è chiamata a continuare a produrre cibo, a generare reddito per il comparto agricolo, restare sostenibile e allo stesso tempo difendersi da situazioni di incertezza e di instabilità e prevedibilità che caratterizzano il contesto geopolitico attuale", ha osservato.

"Resta centrale non soltanto la dotazione finanziaria che viene messa a disposizione nel nuovo quadro finanziario, ma anche il ruolo degli Stati membri e l'esito del negoziato sul prossimo quadro finanziario", ha aggiunto.

 

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili". 
   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario