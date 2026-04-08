Ue: "Non ci sono rischi per forniture petrolio ad aprile ma impatto sui prezzi"

BRUXELLES - L'Unione europea "non registra rischi di interruzione delle forniture" di petrolio "né se ne prevedono per aprile ma si osserva un impatto sui prezzi". Lo fa sapere un funzionario Ue dopo la riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolta a Bruxelles , precisando che "l'Ue dispone di strumenti per gestire la crisi" e confermando che sono in fase di preparazione una serie di azioni concrete "per aiutare gli Stati membri a mitigare l'impatto della crisi".

Alla riunione odierna hanno preso parte anche i rappresentanti delle industrie coinvolte dalla crisi in Medio Oriente, a partire dai quelle dei carburanti e dalle compagnie aeree. "Sembra che l'impatto sul mercato possa essere limitato a causa dei tempi di transito e di considerazioni relative alla logistica, alle assicurazioni e alle strozzature nello Stretto di Hormuz", spiega ancora il funzionario.