Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Ue: "Israele fermi i nuovi insediamenti in Cisgiordania"

AA

BRUXELLES - "Chiediamo a Israele di fermare il progetto di insediamento E1. La pubblicazione della scadenza per la presentazione delle offerte nel bando avviato per tutte le 3.401 unità abitative previste da questo piano, così come l'avanzamento della costruzione della 'Sovereignty Road', che garantirebbe l'accesso all'area E1, costituiscono una grave provocazione". Lo afferma in una nota il Servizio europeo per l'azione esterna.

L'Ue si dice inoltre "preoccupata per i piani di insediamento di Atarot e Nahalat Shimon a Gerusalemme Est". "La politica di insediamenti del governo israeliano - si legge ancora nella nota - rappresenta un ostacolo alla pace, comporta il rischio di ulteriore instabilità in Cisgiordania, lo sfollamento di migliaia di palestinesi e la frammentazione della Cisgiordania, incoraggia ulteriori azioni da parte di coloni violenti e mina ulteriormente le prospettive di una pace duratura e la sostenibilità della soluzione dei due Stati, con Gerusalemme quale futura capitale di entrambi gli Stati". "L'Ue esorta il governo di Israele a revocare immediatamente l'espansione degli insediamenti" e lo esorta "a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e a proteggere la popolazione palestinese dei territori occupati".

   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario