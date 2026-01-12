Ue: "Inaccettabili le uccisioni in Iran, solidarietà con i manifestanti"

BRUXELLES - "È assolutamente inaccettabile che persone che manifestano pacificamente per la loro libertà vengano arrestate e uccise. Questo è assolutamente inaccettabile". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho interpellata nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa sulla situazione in Iran.

Pinho ha quindi espresso "solidarietà agli straordinariamente coraggiosi cittadini dell'Iran: donne, uomini, giovani che stanno protestando per la loro libertà. Hanno tutto il nostro sostegno e tutta la nostra solidarietà, perché stanno mettendo a rischio la loro vita, come stiamo vedendo". "La presidente Ursula von der Leyen si è espressa molto recentemente su questo punto, chiedendo l'immediata liberazione di tutti i manifestanti detenuti e il ripristino immediato del pieno accesso a Internet, perché è evidente che la mancanza di accesso a Internet serve anche a rendere più difficile per questi manifestanti pacifici esercitare il loro diritto di manifestare e di chiedere azioni".



