Ue: "Al lavoro su piano da 920 milioni per il sistema energetico ucraino"

BRUXELLES - "Per fornire assistenza immediata, stiamo proponendo un nuovo pacchetto di 100 milioni di euro per aiuti umanitari e generatori" per l'Ucraina. "E mentre aiutiamo l'Ucraina ad affrontare questo inverno, stiamo già iniziando i preparativi per il prossimo". Lo ha detto il commissario Ue all'Energia, Dan Jorgensen, in missione insieme ai Vertici Ue a Kiev, per il quarto anniversario dell'inizio della guerra di Russia. "Lavoreremo con l'Ucraina a un nuovo piano del valore di 920 milioni di euro per riparare, ricostruire e riavviare il suo sistema energetico", ha anticipato.

Il piano, a quanto riferito, si concentrerà sul "rafforzeremo delle reti, sul ripristino delle centrali termiche ed elettriche danneggiate, sul miglioramento della protezione fisica e sul potenziamento della produzione decentralizzata di elettricità e la fornitura di calore". Il commissario ha assicurato che l'Ue "non permetterà alla Russia di congelare i nostri coraggiosi amici ucraini fino a costringerli alla resa".

