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Trilaterale tra Costa, von der Leyen e Zelensky a margine del vertice di Cipro

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AGIA NAPA, - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno organizzato un trilaterale a Cipro, poco prima dell'inizio della cena di lavoro dei leader Ue a Agia Napa. Lo rende noto un portavoce del Consiglio europeo. (ANSA).
   

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