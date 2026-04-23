Trilaterale tra Costa, von der Leyen e Zelensky a margine del vertice di Cipro
AA
AGIA NAPA, - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno organizzato un trilaterale a Cipro, poco prima dell'inizio della cena di lavoro dei leader Ue a Agia Napa. Lo rende noto un portavoce del Consiglio europeo. (ANSA).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato