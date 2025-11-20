Giornale di Brescia
Tajani: "Favorevoli all'uso dei beni russi per Kiev"

BRUXELLES - "L'importante ora è trovare una soluzione sull'utilizzo dei beni russi congelati. Noi siamo favorevoli all'utilizzo di questi beni per sostenere l'Ucraina, però bisogna individuare la base giuridica che permetta di fare questa scelta. Quindi c'è soltanto una questione giuridica, non è una questione politica. Bisogna vedere come si può fare e come garantire anche la stabilità dell'eurozona". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al consiglio affari esteri. "I giureconsulti ora devono fare un'analisi approfondita insieme alla Banca Centrale Europea". 


   

