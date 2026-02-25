Suica: "Non siamo membri del Board of Peace ma era importante esserci"

BRUXELLES - "La scorsa settimana ho partecipato alla riunione su Gaza nel contesto del Board of Peace a Washington. Voglio essere chiara: l'Unione europea non è membro del Board of Peace, ma siamo impegnati a lavorare con tutti i partner per la sicurezza e la pace nella regione. Vogliamo sostenere l'attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e quindi era importante far parte di questa conversazione". Lo ha dichiarato la commissaria Ue al Mediterraneo, Dubravka Suica, intervenendo in audizione alla commissione Affari esteri del Parlamento europeo.

"Abbiamo bisogno di un forte impegno con Stati Uniti e Israele perché non possiamo fare la differenza sul terreno senza di loro, e allo stesso tempo di coinvolgere l'Autorità palestinese nel suo programma di riforme. Con il nostro sostegno, l'Autorità palestinese potrebbe avere la possibilità di riformarsi nel tempo e di tornare a Gaza, lo speriamo", ha aggiunto.

"La priorità immediata per la ripresa iniziale di Gaza è garantire un accesso sicuro alla Striscia per le merci e per il nostro personale. Ciò include la possibilità per le organizzazioni non governative internazionali di cooperare in modo efficace: questo è stato il messaggio che ho trasmesso nel mio incontro con il ministro degli Esteri israeliano", ha concluso.

