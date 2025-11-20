Giornale di Brescia
Strappo di Ribera: "Profonda delusione sulla deforestazione"

BRUXELLES - "Non posso nascondere la mia profonda delusione e frustrazione. Si tratta di una decisione sbagliata e mi rattrista. Monitorare la deforestazione è fondamentale per prevenirla e poter contare su uno strumento affidabile che faciliti mercati del carbonio solidi e fondi forestali affidabili." Con queste parole la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Teresa Ribera, ha espresso sul social Bluesky il suo malcontento sull'accordo in Ue sulla nuova proposta dell'esecutivo comunitario che rinvia e ammorbidisce le norme sulla deforestazione. 

